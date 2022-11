Hyperkin Xenon laat je Xbox Series X spelen alsof het weer 2005 is

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Iedereen houdt van een beetje nostalgie en als je vaak herinneringen ophaalt aan de Xbox 360 ga je houden van deze 2005-geïnspireerde Xbox Series X/S controller.

Accessoiremaker Hyperkin werkt aan de Xenon, een controller die eruitziet als een vrij solide replica van de Xbox 360-controller die bij de console werd geleverd toen deze in 2015 werd gelanceerd. Deze zal werken met de Xbox Series X/S, Xbox One en de pc en komt in wit, zwart, roze en rood.

De enige kleur die iemand zou moeten kopen is echter de witte.

Maar omdat dit ding door en door modern is, kan het niet helemaal hetzelfde zijn als de originele Xbox 360-controller waar sommigen van ons vroeger zo van hielden. Veranderingen zijn onder andere de toevoeging van een USB-C kabel, terwijl de Start en Back knoppen plaats maken voor modernere Menu en View knoppen. Er is ook een Share-knop toegevoegd, dus wie op een modernere Xbox speelt, kan nog steeds alle dingen doen die hij met zijn officiële controller kan doen.

Helaas, terwijl die USB-C-kabel afneembaar is, zul je iets moeten aansluiten om dit te laten werken. Er is geen draadloze versie, wat jammer is.

We weten nog niet wanneer de controller in de verkoop gaat, noch wat hij gaat kosten. Maar Hyperkin's remake van de originele Xbox-controller kost $ 70, dus dat is misschien een vrij goed ballpark-cijfer van waaruit je kunt werken.

