Sony bood Call of Duty voor 10 jaar aan als onderdeel van een Xbox deal

(Pocket-lint) - Microsoft heeft Sony verteld dat het de garantie kan krijgen dat de Call of Duty-franchise de komende tien jaar op het PlayStation-platform blijft.

Of Call of Duty al dan niet beschikbaar blijft voor niet Xbox-gamers staat centraal in de discussie over de vraag of Microsoft bijna 69 miljard dollar mag uitgeven aan het bedrijf erachter - Activision Blizzard.

Er zijn meer dan een dozijn regeringen die de deal nog moeten ratificeren en hoewel Xbox chef Phil Spencer iedereen heeft verzekerd dat Call Of Duty geen Xbox exclusive zal worden, heeft dat de mensen tot nu toe niet overtuigd. Nu zegt een rapport van de New York Times dat Microsoft een aanbod op tafel heeft gelegd.

"Microsoft zei dat het Sony op 11 november een deal voor 10 jaar heeft aangeboden om Call of Duty op PlayStation te houden", aldus het rapport, voordat het eraan toevoegde dat "Sony weigerde commentaar te geven op het aanbod".

Maar niet alleen Sony maakt zich zorgen over wat er kan gebeuren als de overname door Microsoft doorgaat. Toezichthouders menen dat er een kans bestaat dat Microsoft alle kaarten in handen heeft wanneer cloud-based gaming de norm wordt, ongeacht de garanties die vandaag worden gegeven. Britse toezichthouders hebben gezegd dat Microsoft met Activision-Blizzard een "ongeëvenaard voordeel" zou hebben ten opzichte van de concurrentie.

Aangezien tot dusver alleen Saoedi-Arabië en Brazilië hebben ingestemd met de overname, worden hier veel vragen gesteld. En terwijl Servië naar verwachting zal volgen, is er geen garantie dat toezichthouders uit het Verenigd Koninkrijk en de VS hetzelfde zullen doen.

Geschreven door Oliver Haslam.