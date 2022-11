Xbox November update voegt Discord voice chat en meer toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Microsoft's november Xbox software update brengt een ton aan nieuwe functies met zich mee, waaronder Discord voice chat ondersteuning, live streaming ondersteuning en meer.

De nieuwe update, die nu te downloaden is, voegt nieuwe functies toe aan je Xbox en verbetert andere. Helemaal bovenaan de lijst staat nieuwe Discord voice chat ondersteuning inclusief ruisonderdrukking. Nu kunnen mensen deelnemen aan een Discord-spraakkanaal schrikken vanuit het gedeelte Partijen & Chats van de ingebouwde software van de Xbox. Er is ook een preview van de mensen die in de server en het spraakkanaal zitten, zodat je dat kunt controleren voordat je daadwerkelijk lid wordt.

Als je eenmaal deelneemt aan dat spraakkanaal, ondersteunt Xbox nu ruisonderdrukking om "barende honden en klikkende toetsenborden" te filteren, wat betekent dat je gemakkelijker kunt horen wat mensen zeggen, zelfs als je in het heetst van de strijd zit.

Andere opvallende verbeteringen zijn verbeteringen rond cadeaus. Je kunt nu je Xbox-wensenlijst delen met familie en vrienden, die dan een melding krijgen zodat ze kunnen zien waar je op hoopt. Je kunt er nu ook voor kiezen om meldingen te ontvangen als iets op je verlanglijstje in de uitverkoop gaat, zodat het makkelijker dan ooit is om wat geld te besparen.

De laatste grote toevoeging is de mogelijkheid om direct vanaf je Xbox een livestream te starten via Twitch, Livestream en Streamlabs. Als gevolg van de verandering fungeert de Twitch-app nu alleen als een manier om streams te bekijken, niet om ze daadwerkelijk te maken.

Er is meer aan de hand hier ook, met verbeterde energiebeheeropties en aanbevelingen voor hoe je je Xbox-ervaring kunt verbeteren alleen het begin. Je kunt ook meer te weten komen over alle kleinere verbeteringen in de aankondigingspost van de Xbox-update.

Geschreven door Oliver Haslam.