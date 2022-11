Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xbox-baas Phil Spencer heeft meer openheid gegeven over het zwaar gefluisterde Xbox Game Pass-streamingapparaat, met de codenaam "Keystone".

Hoewel er plannen waren om de streaming stick/box dit jaar op de markt te brengen, onthulde hij dat toen een prototype product werd gebouwd, het "duurder bleek dan we wilden".

Er is nog steeds een intentie om in de toekomst een product te produceren, maar alleen als het een prijspunt van 99 tot 129 dollar kan raken.

In gesprek met The Verge's Decoder podcast legde Spencer uit dat de kosten ervoor zorgden dat het team zijn aandacht voorlopig ergens anders op richtte: "We hebben besloten om de inspanningen van dat team te richten op de levering van de Smart TV streaming app," zei hij.

"Om een streaming-only box zinvol te maken, moet de prijsdelta naar[Xbox Series] S behoorlijk significant zijn. Ik wil er een controller in kunnen opnemen.

"Ik denk dat je $129/$99 moet zijn - ergens daartussen - om dat zinvol te maken."

De Xbox CEO had al onthuld dat de plannen voor Keystone voorlopig in de ijskast waren gezet - enigszins ironisch gezien we in een Twitter-post een glimp van het prototype op zijn plank kregen. Hij zei in oktober dat een release nu "jaren weg" kon zijn.

Geschreven door Rik Henderson.