Call of Duty blijft op PlayStation, Xbox chef herhaalt

(Pocket-lint) - Ondanks aanhoudende zorgen over Microsofts voorgenomen overname van Activision Blizzard, zegt Xbox-chef Phil Spencer dat Call of Duty op PlayStation blijft.

Hoewel dat de lijn is die Microsoft al maanden volgt, kan deze worden herhaald nu de voorgenomen overname van Activision Blizzard onder de loep wordt genomen. De aankoop wordt nog steeds gecontroleerd door de autoriteiten om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van concurrentievervalsing, maar Microsoft wil iedereen duidelijk maken dat het van plan is om de spraakmakende Call of Duty-franchise platformoverschrijdend te houden, en niet gebonden aan zijn eigen hardware.

In een interview met de podcast Same Brain zei Spencer dat "zolang er een PlayStation is om naar toe te sturen, het onze bedoeling is om Call of Duty op PlayStation te blijven uitbrengen". Dat lijkt vrij eenvoudig, maar Spencer probeerde het punt te benadrukken door te wijzen op Minecraft.

Spencer zegt dat het idee is dat Call of Duty het Minecraft-model zou volgen - Microsoft is het spel blijven ondersteunen op verschillende platforms, waaronder Sony's PlayStation, lang nadat het in 2014 voor 2,5 miljard dollar was gekocht.

Call of Duty is een enorme serie en de nieuwste Modern Warfare 2 game ging pas een paar dagen geleden in de verkoop. De titel is natuurlijk cross-platform en dat is iets waarvan PlayStation-fans zullen hopen dat het doorgaat, zelfs als de Microsoft-aankoop doorgaat. Op dit moment is Microsoft duidelijk geweest dat dit zal gebeuren, maar weinigen zullen dit waarschijnlijk geloven totdat het daadwerkelijk gebeurt.

