Xbox chef hint naar toekomstige prijsverhogingen voor console en Game Pass

(Pocket-lint) - Microsofts hoofd gaming Phil Spencer heeft gezinspeeld op dreigende prijsverhogingen voor diensten en consoles, waaronder het populaire Game Pass-abonnement.

Het nieuws kwam toen de Xbox-directeur werd geïnterviewd tijdens het Wall Street Journal Tech Live-evenement. Hij weigerde een prijsverhoging voor games, consoles en Game Pass uit te sluiten. Het klinkt zelfs alsof de enige reden waarom de prijzen tot nu toe niet zijn verhoogd, is dat Microsoft het belangrijk vond dat ze gelijk bleven in het vakantiekwartaal.

Dat zou erop kunnen wijzen dat de prijzen zullen stijgen zodra het nieuwe jaar aanbreekt, maar Spencer heeft niet bevestigd wanneer we kunnen verwachten dat de prijzen zullen stijgen. In plaats daarvan zei hij simpelweg dat hij dacht dat het bedrijf "sommige prijzen van bepaalde dingen zal moeten verhogen" omdat het ze niet eeuwig hetzelfde kan houden.

"We hebben de prijs van onze console aangehouden, we hebben de prijs van games aangehouden... en ons abonnement. Ik denk niet dat we dat altijd kunnen blijven doen. Ik denk wel dat we op een gegeven moment sommige prijzen van bepaalde dingen moeten verhogen..." pic.twitter.com/jRt5ifKpE5- Tom Warren (@tomwarren) 26 oktober 2022

Het Xbox Game Pass-abonnement begint momenteel bij £7,99 / €9,99 / $9,99 per maand, met een abonnement van £10,99 / €12,99 / $14,99 krijg je Xbox Game Pass Ultimate. De prijs van games varieert, terwijl een Xbox Series S wordt verkocht voor $ 249,99 / € 279,99 / $ 299,99. Wie het beste van het beste Xbox Series X koopt, betaalt op het moment van schrijven een Microsoft-winkelprijs van $449,99 / €449 / $547.

