(Pocket-lint) - Xbox-baas Phil Spencer heeft onthuld dat het bedrijf plannen om een eigen streamingapparaat uit te brengen heeft geparkeerd.

Project Keystone, zoals het intern bekend stond, is voorlopig geschrapt. De Microsoft-executive legde tijdens WSJ Live uit dat de deal met Samsung om Xbox Cloud Gaming op te nemen als onderdeel van zijn smart TV Gaming Hub de intenties van het merk heeft verlegd:

"Keystone is iets waar we intern mee bezig waren... een streaming console. Er is geen lokaal spel, [het is] goedkoop, sluit het aan op een televisie en je kunt de Xbox-games die beschikbaar zijn streamen," zei hij.

"[Maar] in plaats daarvan zijn we in het late voorjaar overgestapt op samenwerking met Samsung. We zetten een app op Samsung-tv's zodat je Xbox-games kunt spelen.

"Mensen de keuze geven - of ze willen spelen op hun tablet, op hun smart tv, op Xbox, een pc - we denken dat dat echt cruciaal is voor waar we naartoe gaan. Zullen we ooit een streamingapparaat maken? Ik vermoed van wel, maar dat duurt nog jaren."

Spencer legde ook uit waarom een apparaat dat lijkt op de Keystone-streamingbox onlangs werd gespot in een afbeelding die hij op zijn eigen Twitter-feed plaatste: "Ik heb nog steeds het prototype - het zit op de plank achter mijn computer," voegde hij eraan toe.

Hopelijk, hoewel een speciale streaming puck "jaren weg" is, zal Xbox doorgaan met het sluiten van deals met andere slimme tv-fabrikanten, zelfs streaming apparaat bedrijven zoals Amazon voor zijn Fire TV-platform, Google voor Android TV en / of Google TV, Apple TV en Roku. Op die manier zullen we geen speciale box van Xbox zelf nodig hebben, en Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate zal gemakkelijk beschikbaar zijn voor degenen zonder consoles.

Geschreven door Rik Henderson.