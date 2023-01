Dankzij een nieuwe software-update voor je Xbox kun je er nu voor het eerst het volume van je tv mee regelen. Niet meer duiken naar de afstandsbediening!

De nieuwe Microsoft Xbox software update brengt een aantal verbeteringen met zich mee, maar de meest opvallende is een uitbreiding van de Consumer Electronics Control (CEC) ondersteuning van de console. Met CEC kunnen apparaten andere apparaten bedienen die via HDMI zijn aangesloten, en Microsofts nieuwste software-update betekent dat Xboxen CEC kunnen gebruiken om het volume van een aangesloten tv harder of zachter te zetten via een softwaremenu. Het is allemaal heel handig: druk op de Xbox-knop op je controller en navigeer naar het gedeelte "Audio & Muziek" om te beginnen.

Over geluid gesproken, een andere nieuwe toevoeging is de mogelijkheid om de opstartgeluiden van je Xbox te dempen, waardoor het geluid dat ons soms verrast. Er is nog meer. Microsoft heeft enkele van de aan/uit-opties een andere naam gegeven, zoals "Stand-by" in "Slaapstand", terwijl de Xbox-toetsen en gasttoetsen nu Xbox-PIN's heten. Kleine maar opmerkelijke veranderingen.

Deze laatste update brengt ook een Xbox controller firmware update met zich mee, die te maken heeft met bug fixes over USB flight sticks die aansluiten op de Xbox Adaptive Controller. Extra fixes zijn ook toegepast voor een aantal andere first-party Xbox-controllers, waaronder de nieuwste Xbox Elite Wireless Controller Series 2.

Als je je Xbox hebt ingesteld voor automatische updates heb je deze nieuwe software misschien al geïnstalleerd. Zo niet, dan kun je hem nu handmatig downloaden via de instellingen van je console.