Hoe verander je je Xbox gamertag

(Pocket-lint) - Sommige mensen hebben misschien al heel vroeg of bij hun eerste poging een geweldige online naam bedacht, maar er zijn er ook genoeg onder ons die op een gegeven moment de handle die we op een online dienst gebruiken willen veranderen.

Gelukkig is dit vrij eenvoudig te doen als het gaat om de gamertag handles van Xbox - je kunt je gamertag vrij eenvoudig veranderen. Hier zijn alle details die je moet weten.

Is het gratis om je Xbox gamertag te veranderen?

De eerste keer dat je je gamertag wilt veranderen kun je dat helemaal gratis doen.

Als je hem echter al een keer hebt veranderd, moet je betalen - in de VS kost het elke keer 9,99 dollar, in het VK 7,99 pond, en dit varieert verder per regio.

Je Xbox-gamertag wijzigen op een console

Als je op je Xbox Series X, Series S of Xbox One zit, lees je hier hoe je je gamertag kunt veranderen.

Druk op de Xbox-knop op je controller om de slimme gids te openen en ga naar Profiel & Systeem. Selecteer het profiel dat je wilt wijzigen Ga naar Mijn profiel en dan naar Profiel aanpassen Ga naar Kies je nieuwe gamertag en voer je nieuwe keuze in, klik dan op Controleer beschikbaarheid Als je keuze beschikbaar is, krijg je te zien hoe hij wordt weergegeven. Klik op Wijzig gamertag als je het proces wilt afronden.

Je Xbox-gamertag wijzigen op het web

Je kunt je gamertag ook via het web veranderen, mocht dat makkelijker zijn, door de onderstaande stappen te volgen.

Ga naar de pagina Gamertag wijzigen op de Xbox-website Meld je aan bij het betreffende Microsoft-account Controleer of de gamertag die je wilt veranderen, de gamertag is die rechtsboven op de pagina wordt weergegeven. Voer je nieuwe gamertag in en klik of tik op Controleer beschikbaarheid Als je een nieuwe gamertag hebt, krijg je te zien hoe deze wordt weergegeven. Druk op Claim it om het proces te voltooien en je gamertag te veranderen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.