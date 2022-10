Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Hellblade: Senua's Sacrifice was een beetje een onbekende toen het in 2017 op het toneel verscheen, een nieuwe IP van Ninja Theory die gedurfde dingen deed met zijn portrettering van geestelijke gezondheid in een verontrustende periode.

Nu krijgt het een vervolg in de vorm van Senua's Saga: Hellblade 2, die in enige stijl werd getoond toen de Xbox Series X en S werden aangekondigd. Hier zijn alle belangrijke details.

Senua's Saga: Hellblade 2 - Verschijningsdatum

Hellblade 2 werd al ver terug in 2019 aangekondigd, zij het met bijna geen details eraan verbonden, dus we hebben lang gewacht om erachter te komen wanneer het uitkomt.

Helaas is dat nog steeds het geval - er is geen release window of datum verbonden aan Hellblade 2.

Terwijl in december 2021 een gameplaytrailer verscheen die er redelijk opgepoetst uitzag, kregen we in juni 2021 ook een update van Ninja Theory dat het spel nog niet in "volledige productie" was, dus het is waarschijnlijk nog vrij vroeg in het ontwikkelingsproces.

Dat betekent dat we niet eerder dan eind 2023 op een releasedatum zouden inzetten, waarbij 2024 ook een zeer realistische mogelijkheid is.

Senua's Saga: Hellblade 2- Platforms

Hellblade 2 wordt ontwikkeld voor de Xbox Series X en Series S, en voor pc, en komt niet uit op andere platforms.

De game komt ook op dag één op Xbox Game Pass als hij uiteindelijk uitkomt, dus als je een Game Pass-abonnee bent krijg je hem zonder extra kosten, wat altijd welkom is.

Het is ook bevestigd dat Xbox Cloud Gaming zal betekenen dat spelers die nog steeds op een Xbox One zitten toegang krijgen tot Hellblade 2 via streaming wanneer het uitkomt.

Senua's Saga: Hellblade 2 - Trailers

De eerste trailer voor Hellblade 2 kwam uit in 2019, toen Xbox zijn volgende generatie consoles onthulde, de Series X en Series S.

Het is een vrij korte, zeer raadselachtige trailer die suggereert dat Hellblade opnieuw een duister verhaal zal vertellen wanneer Senua terugkeert.

Dat was alles waar we ons aan vast konden klampen tot een paar jaar later, toen Ninja Theory een langere trailer dropte die voornamelijk uit gameplay bestaat.

De trailer toont wat lijkt op een gigantische jacht, geleid door Senua, met een reeks vallen en obstakels die elk op hun beurt worden opgeblazen, waarbij het steeds slechter gaat voor haar stam van Picten.

Dat is het laatste wat we van Hellblade 2 hebben gehoord, dus hopelijk duurt het niet al te lang tot we weer een trailer krijgen om uit elkaar te plukken.

Senua's Saga: Hellblade 2 - Verhaal en gameplay

Senua's eerste game was schrijnend, toen ze op bedevaart ging in een poging de ziel van haar overleden geliefde te redden, een bedevaart die uiteindelijk eindigde met de aanvaarding dat hij voor altijd weg was.

Met een achtste-eeuws begrip van de psychose waarmee ze leeft, was het een onthutsend en soms verontrustend spel dat niettemin indrukwekkend begripvol omging met Senua's toestand.

Afgaande op de twee trailers tot nu toe zijn we ingesteld op een escalatie van datzelfde onderwerp, met Senua die nog steeds stemmen hoort en te maken heeft met de "Furies" waarmee ze leeft, terwijl de wereld van Pictische goden en monsters om haar heen angstaanjagend blijft.

We weten niet wat de belangrijkste drijfveer van het verhaal zal zijn, in dit stadium, maar de gameplay trailer uit december 2021 suggereert dat de gameplay kant van de dingen vrij vertrouwd zal zijn.

Senua wordt nog steeds bestuurd in third-person met een strakke over-the-shoulder viewpoint, en het spel ziet eruit alsof het nog steeds vrij langzaam en weloverwogen is, in plaats van een snelle-actie titel.

Maar gezien de schaalvergroting die Ninja Theory toepast (het eerste spel werd gemaakt door minder dan 20 medewerkers), zou het gevechtssysteem ingewikkelder en lonender moeten zijn, met meer vijandtypes om tegen te komen en te overwinnen.

De beelden zien er verbluffend uit, waardoor de nieuwere consoles van Microsoft tot het uiterste worden gedreven, en we zijn benieuwd hoeveel er nog meer in het verschiet ligt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.