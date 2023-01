Abonnees van Apple Music kunnen eindelijk voor het eerst naar streaming muziek luisteren op hun Xbox, met een app die in de Xbox Store te downloaden is.

Abonnees van Apple Music kunnen voor het eerst luisteren naar streaming muziek op hun Xbox, met een app die te downloaden is in de Xbox Store.

De nieuwe app is compatibel met Microsoft's Xbox One, Xbox Series S en Xbox Series X consoles en stelt abonnees van Apple Music in staat om naar hun afspeellijsten en albums te luisteren terwijl ze games spelen. De app zelf is vergelijkbaar met de apps die ook op andere platforms beschikbaar zijn, waaronder de Apple TV.

De nieuwe Apple Music app is nog maar net verschenen in de Store en The Verge's Tom Warren heeft al een korte preview geplaatst van wat hij te bieden heeft. U zult de bekende artwork op groot scherm, de samengestelde afspeellijsten en meer opmerken - allemaal precies zoals u zou verwachten als u de Apple Music app al op andere apparaten met groot scherm hebt gebruikt.

Apple Music is lang niet de enige manier om naar muziek te luisteren op een Xbox, maar de mogelijkheid om naar je eigen afspeellijst te luisteren op de achtergrond tijdens het spelen van games is best leuk - vooral als je door de straten cruist in Forza Horizon-games of chaos veroorzaakt in Grand Theft Auto 5.

Je kunt de Apple Music-app nu gratis uit de Microsoft Store halen.

Je hebt natuurlijk een Apple Music-abonnement nodig om naar nummers op je Xbox te luisteren, maar als je dat hebt geregeld, kun je aan de slag. Er zijn geen andere betalingen nodig dan het abonnement van 9,99 euro. Je kunt het ook krijgen als onderdeel van de Apple One-bundel met andere diensten zoals Apple TV+ en Apple Arcade.