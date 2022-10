Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xbox baas Phil Spencer heeft de gewoonte om toekomstige hardware te plagen door het stiekem in het zicht te plaatsen - vaak in een video adres of foto. En het lijkt erop dat hij dat weer heeft gedaan, dit keer met het veelbesproken Xbox streaming apparaat of "puck", zoals sommigen het zijn gaan noemen.

Het is geen geheim dat Xbox heeft gewerkt aan een apparaat om Xbox Cloud Gaming te leveren aan tv's zonder de noodzaak van een Xbox-console of Samsung-set (die zijn eigen Gaming Hub heeft). We hadden echter nog geen bewijs gezien van de hardware zelf... tot nu.

Vault Boy verliet de schuilplaats en kwam langs op mijn kantoor om de #Fallout25 verjaardag te vieren. Gefeliciteerd aan de @Fallout @Bethesda teams met deze belangrijke mijlpaal voor een iconische franchise. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK- Phil Spencer (@XboxP3) 10 oktober 2022

Spencer postte een foto in zijn kantoor van zijn beroemde gamerekken, met een nieuw Vault Boy-figuurtje vooraan in het midden. Interessanter is een wit, obling apparaat op de bovenste plank dat een beetje lijkt op een mini Xbox Series S.

Tom Warrenvan The Verge, die ook een beetje Xbox en Microsoft expert is, denkt dat het de streamer is waar de Xbox baas het in mei van dit jaar over had - die ook bekend stond onder de codenaam Keystone.

Het spannende is dat het publieke debuut suggereert dat een release niet al te ver weg kan zijn. Spencer plaatst zelden iets op zijn planken dat niet aanstaande is.

Hij zal ongetwijfeld via HDMI op een tv worden aangesloten en beschikken over bekabelde en draadloze streamingmogelijkheden. We vermoeden dat het zal worden geleverd met een Xbox Wireless Controller, maar alle games zullen worden geserveerd via Xbox Cloud Gaming en een Game Pass-abonnement.

Het zou zelfs extra mediadiensten kunnen ondersteunen, zoals Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video, aangezien het je belangrijkste bron voor gestreamde content lijkt te worden.

Het is echter nog niet bekend of het 4K HDR-enabled zal zijn, met de Samsung Gaming Hub beperkt tot 1080p en 60fps gaming. Maar, gezien deze brutale tweet, misschien hebben we niet al te lang meer om erachter te komen.

Geschreven door Rik Henderson.