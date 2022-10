Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon biedt een Xbox Series S aan voor minder dan £170 als onderdeel van zijn Prime Early Access Sale die loopt tot middernacht 12 oktober 2022.

De aangeboden console van de huidige generatie is certified refurbished, wat betekent dat hij tweedehands is of een winkelmodel, maar grondig is getest om te bevestigen dat hij goed werkt. Hij is ook gecontroleerd op cosmetische kwaliteit.

Je krijgt de console plus een Xbox draadloze controller, HDMI-kabel, stroomkabel en twee AA-batterijen. En aangezien de prijs normaal gesproken £229,99 is, is de verkoopprijs van £169,99 een koopje.

Volgens Amazon krijg je ook twee jaar garantie op dit refurbished model.

Xbox Series S (Certified Refurbished) - bespaar £40 Ontdek wat next-gen gaming inhoudt met deze nette Xbox-oplossing die uitstekend werkt met alle digitale Xbox-games, vooral als je hem koppelt aan Xbox Game Pass. Normaal € 229,99, nu slechts € 169,99. Aanbieding bekijken

De Xbox Series S is een volledig digitale machine, wat betekent dat hij geen disc drive heeft, maar hij draait wel alle Xbox-spellen, van de originele Xbox tot de spellen die speciaal voor de nieuwste Xbox Series X/S-consoles zijn gemaakt. Je hoeft ze alleen maar digitaal te installeren.

We raden je ten zeerste aan om de Series S te combineren met een Xbox Game Pass Ultimate abonnement, waarmee je toegang krijgt tot honderden catalogus- en nieuwe games die je direct kunt downloaden en spelen. Plus, het heeft toegang tot veel van die titels in de cloud, wat betekent dat je ze niet eens eerst hoeft te installeren - je kunt ze gewoon oppakken en spelen.

Geschreven door Rik Henderson.