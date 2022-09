Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De nieuwe mid-level pro controller van Xbox, de Elite Series 2 Core, is nu uit na enkele weken geleden onthuld te zijn.

Dit betekent dat als je een pro controller wilt die na verloop van tijd kan worden opgewaardeerd, maar met een lagere instapprijs, je hem nu al kunt bestellen bij diverse retailers.

De lancering brengt ook een leuke nieuwe functie met zich mee, eentje die ook zal werken op volwaardige Elite Series 2-controllers. Je kunt nu de kleur van de verlichting van de centrale Xbox-knop op je Series 2 aanpassen, zodat deze er niet standaard wit uitziet.

Dit is een leuke touch die waarschijnlijk allang aan de bestaande Series 2 had kunnen worden toegevoegd, maar het zal welkom zijn voor iedereen die graag zijn controller aanpast.

Xbox gebruikt de release als een kans om enkele nieuwe functies toe te voegen aan zijn Xbox-software op grotere schaal in een software-update, en je kunt de volledige details over wat het verandert in de officiële blogpost hier vinden.

Het bevat nieuwe ruisonderdrukkingsopties voor partychat, ideaal voor iedereen die in een wat drukkere omgeving speelt en zijn vrienden niet wil afleiden. Er is ook een nieuwe manier om je gamebibliotheek te reorganiseren, en een verandering in de Xbox App om het starten van nieuwe parties nog makkelijker te maken.

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Rik Henderson.