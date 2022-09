Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Microsoft zal langdurige onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk en Europa moeten doorstaan voordat de fusie van Activision Blizzard kan plaatsvinden.

De Britse Competition and Markets Authority (CMA) heeft gezegd dat haar onderzoek kan uitgroeien tot een tweede fase wegens talrijke antitrustbezwaren.

De CMA maakt zich zorgen over de gevolgen van de voorgestelde deal voor het concurrentievermogen van PlayStation, nu Xbox eigenaar wordt van de Call of Duty-serie.

Tot nu toe is Microsoft er niet in geslaagd deze zorgen weg te nemen, en daarom meldt de Financial Times dat de CMA haar onderzoek deze week waarschijnlijk officieel zal uitbreiden.

Het rapport suggereert ook dat we een langdurig EU-onderzoek zullen zien zodra Microsoft zijn zaak officieel in Brussel indient.

Vorige maand nog zei Xbox CEO Phil Spencer dat hij zich "goed voelde over de vooruitgang die we hebben geboekt" en dat "de discussies die we hebben gevoerd positief leken."

Nu de onderzoeken zich voortslepen, kunnen we niet anders dan ons afvragen of hij er vandaag hetzelfde over denkt.

De plannen van het bedrijf voor de Call of Duty-franchise zijn van groot belang voor de toezichthouders. Spencer heeft gezegd dat Xbox de games nog "enkele jaren" beschikbaar wil houden nadat Sony's Activision-deal afloopt.

De CEO van Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, zegt echter dat Microsofts huidige voorstel om de PlayStation-ondersteuning voort te zetten "op vele niveaus ontoereikend is".

Geschreven door Luke Baker.