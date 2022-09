Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xbox heeft een nieuwe pro controller aangekondigd die iets betaalbaarder is dan de momenteel verkrijgbare Elite Series 2.

De Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core heeft een witte behuizing en zwarte grips. Het zal ook beschikbaar zijn op het Design Lab voor aanpassing net op tijd voor de feestdagen.

De bediening is gelijk aan die van de bestaande Elite Series 2, met instelbare duimsticks, kortere hair triggers en een rubberen grip, maar verschillende aanpasbare elementen zijn weggelaten.

Er zijn bijvoorbeeld geen alternatieven voor de achterpaddle, of extra thumbsticks in andere maten. Ook het optionele D-pad ontbreekt. Je kunt ze echter wel apart kopen in een afzonderlijk Complete Component Pack.

De Core werkt echter hetzelfde als de originele Elite 2 en heeft een vergelijkbare bouwkwaliteit. Voor de goede orde is er tot 40 uur oplaadbare batterij inbegrepen.

Hij is vanaf vandaag beschikbaar voor pre-order en wordt vanaf 21 oktober 2022 verzonden. De prijs is $129,99 / £114,99 en de originele Elite Series 2 blijft te koop voor $179,99 / £159,99.

Het Complete Component Pack zal vanaf dezelfde verzenddatum ook verkrijgbaar zijn voor $59,99 / £54,99.

Geschreven door Rik Henderson.