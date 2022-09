Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xbox's recent gelanceerde Elite Series 2 Core controller betekent dat het nu iets ingewikkelder is geworden als je een officiële pro controller voor je Xbox wilt aanschaffen.

Je raakt misschien een beetje in de war door wat er anders is aan de Core-controller versus de volledige Series 2, dus we hebben alle vergelijkingen die je nodig hebt hier voor je op een rijtje gezet.

-

De Core-controller is een goede manier voor Xbox om de instapprijs van een controller te verlagen, omdat deze slechts $ 129,99 / £ 114,99 kost in vergelijking met het prijskaartje van $ 179,99 / £ 159,99 van de volledige Elite Series 2.

Dat betekent dat je een deel van de aanpassingen kunt doen zonder de volle mep te betalen.

Als je later de functies van de volledige Elite Series 2 wilt toevoegen, kun je dat doen door een Complete Component Pack van $59,99 / £54,99 te kopen.

squirrel_widget_12855331

Het grote verschil tussen hoe de twee controllers eruit zien, komt neer op kleur (standaard). De Core heeft een groot gedeelte dat wit is, terwijl de standaard Elite Series 2 helemaal zwart is.

Dit wordt bemoeilijkt door het feit dat de Elite Series 2 binnenkort kan worden aangepast met behulp van Xbox Design Labs, waarbij je kunt kiezen uit een reeks kleuren, waardoor het veel eenvoudiger wordt om een controller te krijgen die bij jouw stijl past.

Dit zal echter niet beschikbaar zijn op de Core - de goedkopere controller is bij de lancering alleen verkrijgbaar in het wit.

Hier begint het een beetje anders te worden - de manier waarop Xbox de prijs van de Core-controller heeft verlaagd, is door een aantal extra's van de Elite Series 2 achterwege te laten, waaronder de extra peddelknoppen op de achterkant van de controller.

Dit betekent dat je niet de extra besturingsopties hebt die normaal zo belangrijk zijn voor pro-grade controllers, waardoor het in onze ogen een enigszins interessant compromis is.

Ze kunnen later worden toegevoegd met het Component Pack, maar het is belangrijk om te weten dat alleen de volledige Series 2 extra knoppen heeft die je ook echt kunt gebruiken.

Er zijn echter een paar belangrijke functies die zowel de Core als de volledige Elite Series 2 hebben, waar sommige gamers blij van zullen worden. Ten eerste kun je de spanning van beide thumbsticks aanpassen met een meegeleverd gereedschap, zodat je ze strakker of losser kunt zetten, afhankelijk van je comfort.

Dit is ideaal om nauwkeurig te richten of losser te sturen en kan een groot verschil maken tijdens het gamen.

Op beide controllers zitten ook trigger-stopschakelaars - een klein schakelaartje tussen drie niveaus voor elke trigger, waarmee je kunt kiezen hoe ver je moet drukken om de knop daadwerkelijk in te drukken.

Ook dit is van groot belang voor veel genres en met name in shooters, waar elke besparing in hoe lang het duurt om te beginnen met schieten je een vuurgevecht kan winnen.

Beide controllers hebben ook omsluitende rubberen grips voor comfortabelere lange speelsessies, en een batterij met een gebruiksduur van 40 uur die je kunt opladen met een meegeleverde gevlochten USB-C-kabel.

Tot slot kun je met beide controllers direct wisselen tussen aangepaste knopprofielen, en die profielen heel eenvoudig opnieuw toewijzen met een app op je Xbox, zodat je naar wens volledig aangepaste en herziene knopkaarten kunt maken.

Beste PS5-games 2022: geweldige PlayStation 5-titels om mee te nemen Door Max Freeman-Mills · 28 juli 2022 De PS5 is eindelijk hier - dit zijn de games die je er gewoon voor moet halen.

Het grootste verschil tussen de twee controlleropties die Xbox aanbiedt, zit hem in wat er bij elke controller in de doos zit.

Als je voor de nieuwere Elite Series 2 Core kiest, krijg je de controller zelf, een tool waarmee je de spanning van de thumbstick kunt veranderen, en een gevlochten oplaadkabel. Dat is alles, vandaar de naam Core.

Ga je daarentegen voor de volvette Elite Series 2, dan krijg je er een oplaaddock bij, vier paddelknoppen om aan de controller toe te voegen, extra thumbstick-opties om uit te wisselen en een d-pad met vier richtingen voor het geval je die stijl verkiest. Tot slot krijg je er ook nog een harde draagtas bij om alles veilig te bewaren.

Die lijst met extra's is precies wat er in het Complete Component Pack zit, dus als je de Core koopt, kun je ze later aan je controller toevoegen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.