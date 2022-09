Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een lek onthulde onlangs dat Microsoft een familieplan test voor zijn Xbox Game Pass Ultimate-abonnementsdienst, waarbij geselecteerde Xbox Insiders één maandelijks bedrag kunnen betalen voor maximaal vijf Xbox-profielen om toegang te krijgen tot Game Pass. De toekomstige nieuwe tier toegestaan meer dan alleen familieleden om lidmaatschap te delen. Xbox noemde het naar verluidt"Xbox Game Pass Friends and Family". Nu, is het officieel gegaan met de nieuwe regeling.

Xbox lanceert een nieuw Xbox Game Pass Friends & Family plan in Ierland en Colombia. Het Microsoft bedrijf zei dat de nieuwe abonnement tier zal Xbox Game Pass leden om te delen met maximaal vier andere vrienden of familie.

Houd in gedachten dat Microsoft momenteel Xbox Game Pass of PC Game Pass aanbiedt voor $9,99 per maand in de VS. Deze bieden geen online multiplayer mogelijkheden, maar je kunt upgraden naar Xbox Game Pass Ultimate voor $14,99 om Game Pass te ontgrendelen voor console, PC, EA Play toegang, en Xbox Live Gold online multiplayer. Xbox Game Pass Friends and Family biedt Xbox Game Pass Ultimate voordelen voor vier andere vrienden of familieleden. Dat zijn er vijf in totaal.

Het kost 49.900 COP in Colombia en €21,99 per maand in Ierland (in plaats van de reguliere €12,99 per maand voor Xbox Game Pass Ultimate). Dat betekent dat je minder dan €5 per maand per persoon kunt verwachten om alle Xbox Game Pass Ultimate voordelen te delen die je zou verwachten. Het is ook niet beperkt tot gezinsleden. De enige beperking is dat mensen moeten worden toegevoegd aan het vrienden- en gezinsplan, en dat ze in hetzelfde land moeten zijn.

Toekomstige landen en regio's kunnen in de komende maanden worden toegevoegd, aldus de FAQ van Microsoft. Het bedrijf heeft nog geen prijzen bekendgemaakt voor de VS, het VK of Europa, maar in de VS zal het waarschijnlijk rond de 25 dollar per maand kosten.

Geschreven door Maggie Tillman.