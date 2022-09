Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sinds de geprezen lancering is het een hobbelige weg geweest voor Halo Infinite, dat heeft geleden onder extreem trage updates na de lancering en een gebrek aan zinvolle nieuwe content voor spelers om hun tanden in te zetten.

In een langverwachte update voor de community heeft ontwikkelaar 343 Industries een opgefriste tijdlijn voor de komende maanden gegeven, inclusief goed en slecht nieuws.

-

Positief is dat de Forge-modus eindelijk een lanceringsdatum heeft en op 8 november 2022 in bètavorm moet verschijnen met een winterupdate. Als het een succes wordt, kan dit van grote invloed zijn, omdat spelers hun eigen modi en kaarten kunnen bouwen.

Op dat moment komt er ook een nieuwe (kortere) Battle Pass, gratis voor alle spelers, samen met de volledige lancering van online co-op en een replay-functie voor missies in de campaign van het spel.

Dat brengt ons echter bij het grote slechte nieuws, namelijk dat de game helemaal geen split-screen couch co-op meer zal krijgen. 343 is andere initiatieven aan het herprioriteren, en werkt gewoon niet meer aan de functie, die een klassiek onderdeel is van Halo games uit het verleden.

Hier is onze bijgewerkte roadmap voor de komende Winter Update en Season 3 : https://t.co/9Udm PicUl0 pic.twitter.com/V8X6i1DlmT- Halo (@Halo) 1 september, 2022

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

Een echt derde seizoen komt er voorlopig ook niet, want Seizoen 3 gaat van start op 8 maart 2023, nadat het zelf een flinke vertraging heeft opgelopen. Het lijkt erop dat dat seizoen een paar nieuwe maps zal brengen, maar of dat genoeg is voor een multiplayer-community die zich tekort gedaan voelt, zal de tijd leren.

Je kunt de nieuwe roadmap hierboven zien, inclusief data voor zowel de update als Seizoen 3, hoewel deze schattingen in het verleden zijn verschoven en dus onderhevig kunnen zijn aan verandering. Het suggereert dat toekomstige seizoenen iets korter zullen zijn dan de huidige zes-maanden standaard, een andere welkome verandering.

Geschreven door Max Freeman-Mills.