(Pocket-lint) - De juridische pogingen rond de geplande overname van Activision door Xbox gaan gewoon door, met de laatste update rechtstreeks van Xbox-hoofdman Phil Spencer in de vorm van een nieuwe open brief.

Hoewel veel van de inhoud niet nieuw is, bevestigt hij nogmaals dat Xbox van plan is om de meest bekende franchises van Activision naar het Game Pass ecosysteem te brengen.

Dat omvat Call of Duty, Diablo, Overwatch en meer, en versterkt de gedachte achter de aankoop van Xbox in de eerste plaats. Spencer zegt echter ook opnieuw dat Xbox "toegewijd is om dezelfde versie van Call of Duty beschikbaar te maken op PlayStation op dezelfde dag dat de game elders lanceert".

Hoewel dit alleen maar onderstreept wat Xbox eerder heeft gezegd over de enorme shooter franchise, hoe meer het dat standpunt herhaalt, hoe waarschijnlijker het is dat het er in de toekomst aan gehouden wordt, zodra bestaande wettelijke verplichtingen zijn verlopen.

Als de timing van deze brief een beetje toevallig is, is het de moeite waard in gedachten te houden dat in de afgelopen 24 uur de Britse Competition and Markets Authority heeft bevestigd dat zij een diepgaander onderzoek zal instellen naar de gevolgen van de overname voor de mededinging.

Die aankondiging bevatte de verklaring dat de CMA "bezorgd is dat Microsofts verwachte overname van Activision Blizzard de concurrentie op het gebied van spelconsoles, abonnementsdiensten voor meerdere games en cloudgamingdiensten aanzienlijk zou kunnen verminderen", wat vanuit Xbox-oogpunt geen prettig bericht zal zijn.

Hoe dit allemaal precies gaat uitpakken is een ingewikkelde vraag, met toezichthouders over de hele wereld die in de rij staan om antwoorden te krijgen van Microsoft en Xbox, maar het is in ieder geval enigszins bemoedigend voor de fans van de serie om te weten dat elke uitkomst nu waarschijnlijk meer Call of Duty op de PS5 en PS4 zal garanderen in de toekomst.

Geschreven door Max Freeman-Mills.