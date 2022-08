Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Microsoft is de afgelopen weken begonnen met het testen van een gezinsplan voor zijn Xbox Game Pass Ultimate-abonnementsdienst, waarbij geselecteerde Xbox Insiders in Ierland en Colombia één maandelijks bedrag konden betalen voor maximaal vijf Xbox-profielen om toegang te krijgen tot Game Pass.

Nu lijkt het erop dat de toekomstige nieuwe tier meer dan alleen familieleden zal toestaan om het lidmaatschap te delen - Xbox zal het naar verluidt "Xbox Game Pass Friends & Family" noemen.

De ontdekking werd gevonden door gerenommeerde Xbox data miner, Aggiornamenti Lumia, die het logo voor de service op Twitter plaatste. Hij staat bekend om het vinden van officiële Xbox assets in de online systemen van het bedrijf.

Het is het "vrienden" gedeelte dat het meest interessant is hier, omdat het suggereert dat je in staat zult zijn om je Xbox Game Pass Ultimate abonnement te delen met mensen buiten je huishouden, met als een van de enige beperkingen het aantal. Maximaal vijf Xbox profielen kunnen een account delen.

Een andere beperking is dat de leden in hetzelfde land moeten wonen - zoals in de huidige proefperiode in Ierland en Colombia.

Wat de prijs betreft, wordt gemeld dat de proefperiode in Ierland €21,99 per maand kost. Gewoonlijk kost het €12,99 per maand voor een eenmalig lidmaatschap. Dat is een aantrekkelijke prijs voor toegang voor maximaal vijf personen.

Er is nog niets bekend over wanneer Microsoft het niveau universeel zal lanceren. We houden een update als we meer weten.

Geschreven door Rik Henderson.