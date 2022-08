Na PS5 prijsverhoging, bevestigt Xbox dat het zijn voorbeeld niet zal volgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xbox zal de prijs van zijn Xbox Series X- of Series S-consoles niet snel verhogen.

Het bedrijf heeft bevestigd dat de Britse prijzen voor zijn current-gen consoles op het huidige niveau zullen blijven, ook al heeft rivaal Sony onlangs de prijzen voor de PlayStation 5 en PS5 Digital Edition verhoogd.

De Xbox Series X zal £449,99 blijven kosten en de Xbox Series S £249,99, dus.

"We evalueren ons bedrijf voortdurend om onze fans geweldige gamingopties te bieden," vertelde een woordvoerder aan VGC.

Ter vergelijking, de PS5 kost nu 479,99 pond in het Verenigd Koninkrijk, terwijl de PS5 Digital Edition voor 389,99 pond in de winkel ligt. Sony geeft de hoge inflatie en "uitdagende economische omstandigheden" de schuld van de verhoging.

Het bedrijf heeft ook de prijzen van zijn consoles in andere landen over de hele wereld verhoogd, met uitzondering van de VS, waar de prijzen momenteel hetzelfde blijven.

Welke gevolgen dit zal hebben voor de verkoop van Xbox- en PlayStation-consoles is vooralsnog onduidelijk. Voorraden blijven hoe dan ook een probleem, dus Sony's nieuwe prijzen zullen wellicht niet veel verschil maken.

Het zou zelfs kunnen komen doordat velen in het Verenigd Koninkrijk toch al de prijsdruk voelen, nu de inflatie een historisch hoogtepunt heeft bereikt en de prijs voor het verwarmen van een huis deze winter naar verwachting 85% hoger zal liggen dan vorig jaar.

Geschreven door Rik Henderson.