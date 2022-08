Xbox-baas vertrouwt erop dat Activision-uitkoop wordt goedgekeurd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De voorgenomen overname van Activision Blizzard door Microsoft zal met 68,7 miljard dollar mogelijk de grootste deal ooit in de sector worden.

Zoals je zou verwachten, houden toezichthouders dit nauwlettend in de gaten, in de hoop eventuele antitrustproblemen uit de weg te ruimen.

Xbox CEO, Phil Spencer, is niet al te bezorgd. Hij vertelde Bloomberg: "Ik voel me goed over de vooruitgang die we hebben geboekt, maar ik ga het proces in met steun van mensen die misschien niet zo dicht bij de game-industrie staan en goede, harde vragen stellen over 'wat is onze bedoeling? Wat betekent dit? Als je het over vijf jaar uitspeelt, is dit dan een beperking van de markt? Laat het een markt groeien?"

Natuurlijk is een deal van deze omvang in feite onbekend terrein, en zeker als het gaat om de gamesindustrie.

"Ik heb nog nooit een deal van 70 miljard dollar gedaan, dus ik weet niet wat mijn vertrouwen betekent," zei hij. "Ik zal zeggen dat de gesprekken die we hebben gevoerd positief lijken."

Microsoft heeft herhaald dat het geen plannen heeft om Call of Duty een Xbox exclusieve titel te maken als de deal doorgaat.

Phil Spencer zei dat hij verwacht dat er steeds minder platform exclusiviteit zal zijn in de toekomst, en dat multiplatform titels beter zijn voor de industrie op de lange termijn.

Wat de deal betreft, kunnen we alleen maar afwachten. In de tussentijd is Saudi-Arabië in ieder geval aan boord, met de regelgevende instantie van het land die zegt geen bezwaar te hebben tegen de overname.

Geschreven door Luke Baker.