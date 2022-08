Xbox zegt dat PlayStation ontwikkelaars blokkeert van Game Pass

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De pogingen van de Braziliaanse toezichthouders om uit te zoeken of Xbox Activision mag overnemen, blijven zeer interessante en sappige stukjes informatie opleveren.

In de laatste reeks documenten die het openbare regelgevingsproces van het land heeft gepubliceerd, doet Xbox een interessante bewering over de houding van zijn rivaal Sony ten opzichte van PlayStation-exclusiviteit.

Terugschakelend op het idee dat Xbox waarschijnlijk grote franchises zoals Call of Duty exclusief voor haar consoles zal maken, zegt Xbox zelf dat Sony zelf een grote fan is van exclusiviteitsdeals.

Zoals getranscribeerd door VGC, beweert het dat "Microsoft's vermogen om Game Pass te blijven uitbreiden is belemmerd door Sony's wens om een dergelijke groei te remmen. Sony betaalt voor 'blokkeringsrechten' om te voorkomen dat ontwikkelaars content toevoegen aan Game Pass en andere concurrerende abonnementsdiensten."

Dit zou erop wijzen dat Sony ontwikkelaars niet alleen betaalt om hun games eerst uit te brengen op PS5 of PS4, maar ook om geen deals te sluiten voor Game Pass, in ieder geval voor een bepaalde periode.

Het zou verklaren waarom indie-games als Solar Ash een jaar lang op PlayStation verschijnen om daarna meteen op Game Pass te droppen - je zou aannemen dat er op de achtergrond dus een clausule is vervallen.

Natuurlijk, zoals met alles in dit proces, proberen beide partijen de regelgevers in hun voordeel te beïnvloeden, dus het is de moeite waard om sommige bewoordingen met een korreltje zout te nemen.

Dat dergelijke exclusiviteitsovereenkomsten bestaan, is echter helemaal geen verrassing. Ze zijn al jaren gebruikelijk, dus het feit dat Sony ze zou aanpassen om ook Game Pass uit te sluiten is niet moeilijk te geloven.

Geschreven door Max Freeman-Mills.