Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een uitgelekte video heeft de tongen van de industrie in beweging gebracht - het lijkt er sterk op dat er een witte versie van Xbox's Elite Series 2-controller aan zit te komen, waarbij het vooral de vraag is wanneer deze wordt aangekondigd.

De video staat nog steeds live op YouTube, en laat een gebruiker zien die de witte controller uitpakt in wat lijkt op een volledig officiële retail verpakking, dus dit is niet eens een supply chain lek of iets dergelijks.

De controller ziet er vergelijkbaar of identiek aan de bestaande zwarte versie van de Elite Series 2 controller, gewoon het grootste deel van de behuizing vervangen door een witte versie, met inbegrip van de gezicht knoppen. Toch zijn er enkele opvallende zwarte onderdelen.

Beide grips zijn zwart, net als de thumbsticks, waardoor de controller er eigenlijk uitziet als een panda, als je je ogen dichtknijpt.

De eerste Xbox Elite controller kreeg een witte versie na de release, dus dit zou geen al te verrassende wending zijn, hoewel we ons afvragen of de uiteindelijke versies van de controller meer wit over het geheel zouden zijn, in plaats van dit gemengde kleurenschema.

De YouTube-video vermeldt dat hij in de Verenigde Staten is gemaakt, dus Microsoft zal ongetwijfeld proberen uit te zoeken waar de uploader de gamepad precies in handen heeft gekregen.

Voorlopig zullen we moeten afwachten of Microsoft reageert door de controller binnenkort officieel aan te kondigen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.