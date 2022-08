Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Microsoft test een gezinsabonnement voor de Xbox Game Pass Ultimate abonnementsdienst.

Het plan, dat oorspronkelijk in april werd aangekondigd, wordt nu getest door Xbox Insiders in Ierland en Colombia. Het geeft een Xbox Game Pass Ultimate lid de mogelijkheid om tot vier extra mensen toe te voegen aan hun abonnement.

Op dit moment moeten verschillende Xbox-spelers in hetzelfde huis aparte, betaalde Game Pass Ultimate lidmaatschappen hebben om elk gebruik te maken van de voordelen. Dit is altijd een twistpunt geweest voor gezinnen - vooral die met meer dan één Xbox in een huishouden.

De proef stelt de hoofdabonnee van Game Pass Ultimate in staat om maximaal vier anderen uit te nodigen om de service te delen. Op dit moment is dit alleen voor degenen met Xbox Insider Game Pass-accounts - die je moet omzetten om deel te nemen - en alleen spelers in Ierland of Colombia. Alle genodigden moeten ook in dezelfde regio zijn.

Er zijn een aantal kanttekeningen bij deze proefperiode. Er kunnen fouten optreden tijdens het uitnodigingsproces, het kan zijn dat je in eerste instantie niet het benodigde Xbox Game Pass - Insider Preview plan kunt "kopen" en dat je de Microsoft Store opnieuw moet instellen, en een aantal andere bugs kunnen worden aangetroffen. Je kunt er meer over te weten komen op de speciale Xbox Wire blog pagina.

Toch hopen we van harte dat de problemen worden gladgestreken en het plan snel breder uitrolt. Het lijkt erop dat er op dit moment geen extra kosten zijn, maar we zouden het niet eens erg vinden als er een kleine premie zou zijn voor een speciaal "familieplan". Dat zou een stuk goedkoper zijn dan twee of drie Game Pass Ultimate abonnementen tegelijk te moeten nemen, zoals nu het geval is.

Geschreven door Rik Henderson.