(Pocket-lint) - Xbox-chef Phil Spencer heeft toegegeven dat de game waar hij het meest naar uitkijkt een PlayStation exclusive is.

In een reactie op vragen van het officiële Twitter-account schreef Spencer dat de game die hij het liefst wilde spelen God of War Ragnarök is.

In alle eerlijkheid, hij heeft vaak rivaliserende platforms aangehaald als hij het over gaming in het algemeen had. En een van de redenen waarom hij zo geliefd is bij Xbox-fans, is dat hij een echte gamer in hart en nieren is. Welke gamer wil God of War Ragnarök niet spelen op de dag dat het uitkomt?

Eerste spel: Pong

Laatste spel: Road 96

Favoriete spel: Robotron: 2084

Spel dat je het meest speelt: op dit moment....FH5 Hot Wheels

Spel dat je als volgende wilt spelen: God of War Ragnarok

Eerste spel dat je aan een holbewoner zou laten zien: Lumines: perfecte mix van mechanics, muziek, stijl en herspeelbaarheid- Phil Spencer (@XboxP3) 26 juli, 2022

God of War Ragnarök komt op 9 november 2022 uit voor PS5 en PS4.

Het is het directe vervolg op de God of War reboot van 2018, die vervolgens dit jaar in prachtig geremasterde vorm naar pc werd geport. Misschien had Spencer het in zijn tweet over de Windows-versie van de nieuwste, hoewel hij in dat geval nog langer zal moeten wachten, aangezien een pc-versie nog moet worden aangekondigd.

Een God of War tv-serie is momenteel ook in productie voor Amazon's Prime Video-dienst. Tot op heden zijn er nog maar weinig details over vrijgegeven, maar je kunt het laatste te weten komen in onze handige gids over de serie.

Geschreven door Rik Henderson.