Xbox veranderde een Series X in de hamer van Thor

(Pocket-lint) - Xbox heeft zijn nieuwste supergelimiteerde editie van de Xbox Series X onthuld, en deze keer sluit het aan bij de release van Thor: Love and Thunder, de nieuwste Marvel-blockbuster.

De console is zo ontworpen dat hij lijkt op de legendarische hamer Mjolnir van Thor, inclusief een handvat dat eraan vastzit, waarbij slim gebruik wordt gemaakt van de lompe vorm van de Series X.

Net als eerdere limited edition consoles van Xbox, waarvan sommige enorm inventief waren, kun je de unieke Series X alleen winnen door mee te doen aan een loterij die loopt van nu tot 21 juli.

De Xbox Series X ziet er een beetje anders uit na een beetje liefde en gedonder.



Volg @Xbox en RT met #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes voor een kans om deze epische Series X met Mjolnir-thema te winnen. Veel succes!



Leeftijd 18+. Eindigt op 7/21/22. Volledige regels hier: https://t.co/1KilI1KnGy pic.twitter.com/P2pOltFEQG- Xbox (@Xbox) July 1, 2022

Je kunt dat doen door te reageren op de Tweet hierboven zoals aangegeven, en jezelf te verzekeren van een kans om weg te lopen met een ongelofelijke console, ook al is de kans dat je wint niet sky-high.

Thor: Love and Thunder is nu ook uit, dus je kunt de film gaan bekijken als je er niet zo zeker van bent dat je Mjolnir ook echt in consolevorm in handen zult krijgen.

De legendarische hamer keert terug in de film, dit keer in de handen van Natalie Portman's Mighty Thor.

