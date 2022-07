Xbox Games with Gold dumpt binnenkort Xbox 360-games

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xbox verkleint de focus van zijn maandelijkse Games with Gold-beloningsprogramma, dat maandelijks een paar games geeft aan abonnees van Xbox Live Gold en Game Pass Ultimate.

Het is begonnen om abonnees via e-mail te informeren dat het vanaf oktober 2022 geen Xbox 360-games meer zal aanbieden als onderdeel van het pakket. Er zullen nog wel regelmatig Xbox One-games worden toegevoegd.

In sommige opzichten is het niet zo verwonderlijk dat Xbox stopt met dit onderdeel van de service, maar eerder schokkend dat het nog steeds Xbox 360-games uitgeeft, zo'n 17 jaar na de release van de console.

Microsoft heeft hierover een verklaring afgegeven aan VGC, waarin het zegt: "We hebben de grens bereikt van ons vermogen om nieuwe games uit het verleden naar de catalogus te brengen als gevolg van licenties en technische beperkingen. We zullen ons blijven richten op het aanbieden van Xbox One-titels via het Games with Gold-programma."

Waarom de Corsair One i300 wel eens de perfecte compacte gaming PC zou kunnen zijn Door Pocket-lint International Promotion · 10 mei 2022 Deze PC bewijst dat je geen enorme rig nodig hebt om geweldige prestaties te leveren tijdens het gamen, en daar zijn we blij om.

In het tijdperk van Xbox Game Pass voelt het steeds meer alsof Games with Gold een beetje een bijzaak is, met elke maand meer en meer obscure titels die aan het rooster worden toegevoegd, terwijl grotere headline-grabbing games op Game Pass aankomen.

Het doel van Microsoft op lange termijn is waarschijnlijk om iedereen die nog een gewoon abonnement op Xbox Live Gold heeft, over te zetten op Game Pass, vooral omdat het gestopt is met het aanbieden van jaarkaarten voor Gold.

Geschreven door Max Freeman-Mills.