Xbox Cloud Gaming muis en toetsenbord ondersteuning binnenkort

(Pocket-lint) - Microsoft gaat binnenkort muis- en toetsenbordondersteuning toevoegen aan zijn Cloud Gaming met Xbox Game Pass-dienst.

Op dit moment is alleen gamepad- of touch-besturing mogelijk (op mobiel), dus de toevoeging van ondersteuning voor pc-accessoires zal de service in staat stellen een breder scala aan games aan te bieden.

Het bedrijf teased de verhuizing in maart, met het hoofd van het team achter Microsoft Flight Simulator informeerde de gemeenschap dat er aan werd gewerkt.

Nu lijkt het erop dat we dicht bij het zien van de eerste ondersteunde games op het platform zijn: "Xbox ondersteunt al een paar jaar toetsenbord en muis, en we werken eraan om het toe te voegen aan streaming voor pc-gebruikers," legde een van Microsofts Cloud Gaming-ingenieurs, Morgan Brown, uit aan ontwikkelaars in een videopresentatie.

"Je kunt het nu al aan je game gaan toevoegen en je console toetsenbord en muis gebruikers zullen het waarderen. Het zal oplichten in streaming zodra we klaar zijn met het toevoegen ervan."

De ondersteuning zal ten goede komen aan een aantal van de bestaande games op Xbox Cloud Gaming, zoals de eerder genoemde Flight Simulator, maar zal het ook mogelijk maken om veel PC-strategiegames toe te voegen - degenen die meestal niet zo goed werken met behulp van een gamepad.

We zouden zelfs kunnen zien dat sommige first-person shooters de optie bieden.

Geschreven door Rik Henderson.