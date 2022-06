Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is lang geleden sinds Forza Motorsport 7, maar we krijgen eindelijk een echte terugkeer voor Xbox's belangrijkste racesimulator, waarbij we de nummers achterwege laten en terugkeren naar het begin met een eenvoudige titel: Forza Motorsport.

We hoorden voor het eerst over de game terug in 2020 als onderdeel van Microsoft's onthulling van de Xbox Series X en S, maar het werd daarna stil terwijl Turn 10 Forza Horizon 5 uitbracht. Nu is Forza Motorsport de volgende in de rij, en we hebben hier alle belangrijke details voor je.

Hoewel Forza Motorsport werd onthuld met een betoverende trailer, kregen we pas twee jaar later een releasedatum, in juni 2022, toen Xbox de game nog eens extra liet zien in zijn zomershowcase.

Dit bevestigde dat Forza Motorsport in de lente van 2023 uit zal komen, hoewel we nog geen precieze datum in onze agenda's hebben kunnen omcirkelen.

Forza is altijd een van de paradepaardjes van Xbox geweest, dus het is geen verrassing dat de volgende game uitkomt voor de Xbox Series X en Series S. De game komt ook beschikbaar op PC, en dat is voorlopig de optelsom van de platforms.

Zoals je van Xbox mag verwachten in de huidige push voor de service, zal Forza Motorsport direct op zowel Xbox als PC Game Pass debuteren, zodat abonnees het zonder extra kosten kunnen spelen.

Gezien de grafische mogelijkheden is het onwaarschijnlijk dat de game ook op de Xbox One (die nog niet officieel is genoemd) verschijnt, maar je weet maar nooit - dit zou wel eens een generatie-overschrijdende titel kunnen worden.

Uit de vrij lange showcase die Xbox en Turn 10 Studios in juni 2022 lieten zien, is duidelijk dat Forza Motorsport een grensverleggende speler wordt op het gebied van grafische betrouwbaarheid.

Het spel ziet er absoluut verbluffend uit en lijkt te draaien in 4K bij 60FPS, schijnbaar met ray-tracing ingeschakeld, wat een enorm indrukwekkende set vakjes is om te controleren.

Zoals de gameplay demo laat zien, is de hoeveelheid detail in de tracks verbazingwekkend, en de reflecterende oppervlakken die auto's met zich meebrengen zorgen ervoor dat ray-tracing er zo goed uitziet als altijd.

Er is een volledig dynamisch tijd-van-dag-systeem waarmee je op elk circuit kunt racen in de lichtomstandigheden die jij verkiest, en het houdt niet op bij de visuals. Turn 10 zegt dat de simulaties van de fysica 48 keer nauwkeuriger zijn dan in de vorige game, en dit heeft betrekking op details zoals de baantemperatuur en zelfs rubber in de racelijn.

De bandencompounds hebben nog niet eerder een rol gespeeld in Forza, maar maken nu hun debuut. Je kunt kiezen uit meerdere bandencompounds die je strategie tijdens races beïnvloeden (vooral wanneer pitstops vereist zijn), wat hardcore racers als muziek in de oren zal klinken.

De schade heeft een grote upgrade gekregen, hoewel het nog steeds alleen cosmetisch lijkt te zijn in plaats van iets dat daadwerkelijk invloed heeft op hoe je auto rijdt. We kunnen niet wachten om er meer van in actie te zien om een idee te krijgen van hoe de game zich zou kunnen gedragen in vergelijking met zowel zijn voorgangers als de concurrentie zoals Gran Turismo® 7.

Hoewel we nog geen definitieve lijst hebben, heeft Turn 10 een handige lijst toegevoegd met de auto's die tot nu toe in de trailers te zien waren, zodat we weten dat ze allemaal in de game te besturen zijn:

2018 Acura #36 Gradient Racing NSX GT3

2020 Acura #6 ARX-05 DPi

1958 Aston Martin DBR1

2017 Aston Martin Aston Martin Racing V12 Vantage GT3 #7

2018 Audi #44 R8 LMS GT3

2021 Audi RS e-tron GT

2017 BMW #24 BMW Team RLL M6 GTLM

2018 BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE

2019 Brabham BT62

2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R

1966 Chaparral #66 Chaparral Cars 2E

1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupé

2020 Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R

2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupé

1969 Dodge Charger R/T

2018 Dodge Challenger SRT Demon

1967 Eagle-Weslake T1G

1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4

1966 Ford #2 GT40 Mk II Le Mans

1969 Ford Mustang Boss 302

2018 Formule Drift #64 Nissan 370Z

2020 Formule Drift #151 Toyota GR Supra

2019 Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1

1967 Honda RA300

2020 Koenigsegg Jesko

2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo

2020 Lamborghini Huracan EVO

1991 Mazda #55 Mazda 787B

1966 McLaren M2B

2019 McLaren Senna GTR

2018 Mercedes-AMG GT3

1970 Mercury Cougar Eliminator

2016 NIO EP9

2019 Nissan 370Z Nismo

2020 Nissan GT-R NISMO (R35)

2017 Porsche #911 Porsche GT Team 911 RSR

2021 Porsche 911 GT3

Geschreven door Max Freeman-Mills.