(Pocket-lint) - Xbox heeft aangekondigd dat de volgende game in de Forza Motorsport-serie volgend voorjaar beschikbaar zal zijn - zes jaar na Forza Motorsport 7.

Het spel zal alleen voor de huidige generatie zijn, wat betekent dat het wordt uitgebracht op de Xbox Series X, Series S en Windows 11.

Dat is waarschijnlijk omdat de Xbox-consoles van de laatste generatie gewoon niet in staat waren om veel van de nieuwe functies die naar de franchise komen aan te kunnen, waaronder dynamische tijd van de dag en on-track ray tracing.

Het nieuwe mechanisme voor de tijd van de dag zorgt er niet alleen voor dat de game er mooier en realistischer uitziet, het heeft ook invloed op de rijervaring. Dankzij de nieuwe fysica-engine van Turn 10 kan het circuit zich anders gedragen naargelang het tijdstip van de race.

Een nachtelijke race kan bijvoorbeeld betekenen dat het circuit koeler is, waardoor het langer duurt voordat je banden zijn opgewarmd en je dus in eerste instantie gladder rijdt.

Ray tracing verbetert het uiterlijk van het spel aanzienlijk, met auto's die in elkaar reflecteren, enz. Op dit moment wordt ray tracing naast de nieuwe pits aan de kant van het circuit genoemd, dus we weten niet zeker of het ook tijdens het echte racen beschikbaar zal zijn. Dat zal waarschijnlijk later duidelijk worden - misschien zelfs tijdens de uitgebreide Xbox showcase die gepland staat voor 14 juni.

Andere dingen die naar Forza Motorsport komen (die we al wel weten), zijn onder andere nauwkeurigere autoschade en de terugkeer van enkele favoriete circuits van fans.

Geschreven door Rik Henderson.