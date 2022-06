Minecraft Legends aangekondigd tijdens Xbox Showcase

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens de Xbox en Bethesda games showcase dit weekend, onthulde Mojang Studios een geheel nieuw Minecraft spel genaamd Minecraft Legends.

Visueel lijkt het nieuwe spel veel op Minecraft, met wat ray tracing goodness erin gegooid, maar de speelstijl belooft heel anders te zijn.

Mojang omschrijft het als een actie-strategiegame en heeft de hulp ingeroepen van Blackbird Interactive om de visie tot leven te brengen.

Het verhaal draait om een invasie van varkens die de Overworld dreigt te corrumperen. Je moet samenwerken met verschillende personages en wezens om de indringers in strategische gevechten te bestrijden.

13 juni 2022

De campagne is ontworpen om zowel nieuwkomers als doorgewinterde Minecraft-profs aan te spreken. Het zal zowel coöperatief spelen en competitieve multiplayer bevatten, maar details over die aspecten zijn dun op het moment.

De trailer geeft ons slechts een korte blik op de gameplay, maar het toont een nieuwe bouwstijl samen met team-based besturing en een aantal episch ogende gevechten.

We zien glimpen van spelers die samenwerken met griezels, zombies, dorpelingen, skeletten en meer - het is zeker om een aantal interessante strijd dynamiek te creëren.

We hebben nog geen exacte datum, maar Minecraft Legends staat gepland voor een release in 2023 en komt naar Xbox, Nintendo Switch, Playstation en pc.

Geschreven door Luke Baker.