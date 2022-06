Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xbox hield dit weekend zijn jaarlijkse gameshowcase-evenement en onthulde onder meer dat een gratis 40th Anniversary Edition-upgrade van Microsoft Flight Simulator een stapel nieuwe vliegtuigen zal brengen om te besturen.

Bovendien maakte het een extra gratis upgrade onmiddellijk downloadbaar die je de besturing van het Pelican-vaartuig uit Halo Infinite geeft.

Je kunt het krijgen in de in-sim marktplaats, of je nu het volledige spel bezit of het hebt gedownload van Xbox Game Pass.

De aankomende 40th Anniversary Edition voegt echter nog veel meer toe. Naast de klassieke vliegvelden en vliegtuigen uit eerdere Flight Simulator-versies, zoals Microsoft Flight Simulator X en Microsoft Flight Simulator 2004: A Century of Flight, zullen er voor het eerst helikopters te besturen zijn.

Een nieuw vloeistofdynamica simulatiesysteem is gemaakt om de vlucht van helikopters nauwkeurig na te bootsen.

Er zullen ook zweefvliegtuigen beschikbaar zijn om mee te vliegen, plus historische vliegtuigen. Xbox heeft tot nu toe de volgende lijst vrijgegeven, hoewel er meer worden verwacht:

Historische Vliegtuigen

Wright Vliegtuig

Ryan NYP ("Spirit of St. Louis")

Douglas DC-3

De Havilland Canada DHC-2-Beaver

Helikopters

Bell-407

Guimbal Cabri G2

Zweefvliegtuigen

DG Flugzeugbau LG8-18

DG Flugzeugbau DG1001E neo

Levensechte lijnvliegtuig

Airbus A310

De Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition upgrade zal in november beschikbaar zijn om te downloaden.

Geschreven door Rik Henderson.