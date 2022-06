Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De HD-remaster van N64-klassieker GoldenEye 007 zou binnenkort eindelijk beschikbaar kunnen komen voor Xbox-consolebezitters.

Onlangs zijn er successen voor het spel verschenen op de servers van Microsoft, wat de beste aanwijzing tot nu toe is dat het spel klaar is voor een release op Xbox One en Xbox Series X/S.

Eerder lieten medewerkers van oorspronkelijke ontwikkelaar Rare de vorderingen in een HD-port van de geliefde shooter online bijhouden. En vooraf werd onthuld dat een oorspronkelijke poging om het spel nieuw leven in te blazen voor de Xbox 360 was mislukt.

Nu lijkt het erop dat Microsoft de juridische rompslomp die een heruitgave van het spel al die jaren in de weg stond, heeft weten te doorbreken.

GoldenEye 007 achievements te bekijken op Xbox website https://t.co/46FWj70BjZ pic.twitter.com/GZrlVjTM3J- Wario64 (@Wario64) June 5, 2022

GoldenEye 007 kwam in 1997 voor het eerst uit voor de N64 en werd meteen een hit dankzij de slimme FPS-campagne en, nog belangrijker, de multiplayer-modus met gedeeld scherm. Het wordt door sommigen beschouwd als een van de beste shooters aller tijden, zo niet het beste spel in het algemeen.

Maar omdat de rechten op Bond en Bond-games in handen zijn van verschillende licentiehouders, is het spel nooit met succes uitgebracht voor een ander platform. Een nieuw spel - GoldenEye 007: Reloaded - kwam in 2011 in de schappen, maar was lang niet zo goed.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 6 juni 2022

De mislukte Xbox 360 remastered versie van het origineel lekte nog niet zo lang geleden online, maar die versie haalde het nooit tot een volledige consumentenrelease.

PC Gaming heeft nu een speciale hub-pagina!

De PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX is dan wel afgelopen, maar je kunt al die geweldige content en al het toekomstige PC gaming nieuws, reviews, features en meer nog steeds vinden op onze speciale hub-pagina.

Geschreven door Rik Henderson.