Keystone is de codenaam voor het Xbox streaming dongle project

(Pocket-lint) - Het is al enige tijd bekend dat Microsoft de voetafdruk van Xbox-hardware wil verkleinen, door een apparaat aan te bieden dat meer lijkt op een streaming dongle om de toegankelijkheid tot games te verbeteren.

Na een traditioneel model van het leveren van hardwareconsoles te hebben gebruikt, bood de evolutie van Xbox Cloud Gaming in 2021 het kader om die games bij meer mensen te krijgen zonder een console te gebruiken.

Xbox bevestigde dat het in 2021 aan dergelijke plannen werkte en zei: "Xbox bouwt zijn eigen streamingapparaten voor cloudgaming om gamers op elke tv of monitor te bereiken zonder dat er überhaupt een console nodig is."

De codenaam voor het project - zoals bevestigd aan Windows Central door Microsoft is Keystone. Maar het lijkt erop dat dit nog heel erg een project in ontwikkeling is:

"Als onderdeel van elke technische reis evalueren we voortdurend onze inspanningen, bekijken we onze leerervaringen en zorgen we ervoor dat we waarde brengen voor onze klanten. We hebben de beslissing genomen om af te stappen van de huidige iteratie van het Keystone-apparaat. We zullen onze lessen nemen en onze inspanningen richten op een nieuwe aanpak die ons in staat zal stellen om Xbox Cloud Gaming te leveren aan meer spelers over de hele wereld in de toekomst," Microsoft zou hebben gezegd.

Die "pivot" suggereert dat Microsoft nog een weg te gaan heeft voordat een dergelijk apparaat het op de markt zal brengen, hoewel dat de speculatie niet tegenhoudt dat we misschien iets zien dat de Xbox en Bethesda in juni 2022 laten zien.

Wat we echt niet weten is de reikwijdte van een dergelijk apparaat. Is het doel om een Xbox-entertainmentapparaat te bieden dat andere streamingtechnologieën omvat, rivaliserend met apparaten zoals de Amazon Fire TV Stick of Roku, of zal het een apparaat met één functie zijn dat Xbox Games Pass gebruikt om Xbox Cloud Gaming naar je tv te brengen?

Wat het uiteindelijke antwoord ook is, we verwachten een eenvoudig apparaat dat via HDMI op je tv wordt aangesloten en verbinding maakt met je Wi-Fi-netwerk, en dat bediening biedt via en Xbox-controller. In mei 2022 werd gemeld dat het nieuwe apparaat in de "komende 12 maanden" zou komen, maar uit deze laatste lezing blijkt dat er nog een weg te gaan is.

