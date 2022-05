Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox is naar verluidt bezig met plannen om een Xbox Game Pass streaming apparaat en smart TV app uit te brengen, met een release voor beide getipt voor dit of begin volgend jaar.

Het concept van het uitbreiden van Xbox Cloud Gaming buiten mobiel, Windows-pc's of Xbox-consoles werd officieel aangeprezen door Xbox-chef Phil Spencer in 2020: "Ik denk dat je lager geprijsde hardware gaat zien als onderdeel van ons ecosysteem, als je denkt aan streaming sticks en andere dingen die iemand misschien gewoon in zijn tv wil pluggen en via xCloud wil gaan spelen," zei hij.

Hij suggereerde ook dat het naar slimme tv's zal komen. GamesBeat onthult dat Samsung smart TV's de eerste zouden kunnen zijn die een speciale applicatie krijgen.

Het beweert dat "mensen bekend met de plannen" zeggen dat een streaing puck of stick - zoals een Roku of Amazon Fire TV-apparaat - plus de app zal verschijnen in de komende 12 maanden.

Beste PlayStation-aanbiedingen voor Amazon Prime Day 2021: PS5 & PS4 games, accessoires en meer Door Rik Henderson · 9 mei 2022

Dit zal betekenen dat je gewoon een Xbox draadloze controller en een Xbox Game Pass Ultimate abonnement nodig hebt om 100s van Xbox Series X/S en Xbox One games via de cloud te spelen.

squirrel_widget_158169

Gezien het tijdschema en het feit dat Xbox in juni haar jaarlijkse games showcase houdt, is een volledige aankondiging misschien eerder dan eerder verwacht.

PC Gaming Week (9 - 13 mei) in samenwerking met Nvidia GeForce RTX

Of je nu een PC Gaming veteraan of een totale newbie bent, wij hebben je gedekt!

Bezoek onze PC Gaming hub voor het laatste nieuws, reviews, geweldige features en details over de beste producten die er zijn.

Met veel geweldige content die elke dag dropt, zorg ervoor dat je de pagina bookmark en kom terug voor je dagelijkse fix.

Geschreven door Rik Henderson.