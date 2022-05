Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xbox smartphone-app wordt geüpdatet met een functie voor sociaal delen die lijkt op de "stories" die nu zo gebruikelijk zijn in social media-apps als Instagram, Facebook en Snapchat.

De verandering betekent dat je nu een verhaal kunt toevoegen om een screenshot of opname die je hebt gemaakt, een prestatie die je hebt verdiend of meer te laten zien met je vrienden en connectie op de service van Xbox.

Het story-kanaal wordt toegevoegd aan het beginscherm van de app, en je kunt door de stories van je connecties bladeren en ze beantwoorden met berichten en emoji's als je je steun wilt betuigen.

Dit gebeurt allemaal vanuit de app, inclusief het plaatsen van je eigen content, allemaal eenvoudig door op je eigen profielafbeelding in de verhalen feed te tikken en te selecteren wat je wilt laten zien.

Verhalen die worden geplaatst blijven 72 uur zichtbaar zodat mensen genoeg tijd hebben om ze tegen te komen en worden ook geplaatst in de activiteitenfeed van je profiel.

Of dit veel tractie krijgt zal interessant zijn om te zien, aangezien het aantoonbaar een paar jaar geleden is dat de rage voor "verhalen" in apps afnam, maar Xbox zal vermoedelijk hopen dat het mensen aanspoort om de app een beetje meer te gebruiken dan ze anders zouden doen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.