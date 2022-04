Xbox is al twee kwartalen marktleider in verkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft bekendgemaakt dat zijn Xbox-consoles blijkbaar al twee kwartalen op rij aan de leiding gaan in de verkoop van next-gen consoles, waarmee het terugslaat in de strijd om dominantie tegen Sony's PlayStation 5.

Het nieuws kwam tijdens de earnings call van het bedrijf over het derde kwartaal, waarbij Microsoft CEO Satya Nadella bevestigde dat de Xbox Series X en S al meer dan zes maanden een voorsprong hebben op de PS5, zo lijkt het.

Dit werd niet gestaafd met harde cijfers, zoals te verwachten was, en er zijn enkele kanttekeningen bij te plaatsen - met name de lagere prijs van de Series S en de relatieve beschikbaarheid van beide Xbox-consoles in vergelijking met de nog steeds extreem zeldzame PS5.

Het is echter nog steeds een geweldige opbrengst voor Xbox, en betekent dat het bedrijf zich kan koesteren in de gloed van records, zoals de beste verkoopcijfers ooit in maart in de VS, zowel wat betreft het aantal verkochte consoles als de daadwerkelijke opbrengst in contanten.

Beste game-deals voor Black Friday 2021: koop hier je gaming-koopjes Door Adrian Willings · 27 April 2022

Dit soort records leken ver weg toen de nieuwste consoles van Microsoft en Sony uitkwamen, dankzij de moeite die consumenten hadden om ze daadwerkelijk te vinden, maar de zaken lijken nu, zo'n anderhalf jaar na de lancering, glad te strijken voor Xbox.

Geschreven door Max Freeman-Mills.