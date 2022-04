Halo Infinite co-op heeft eindelijk een release window

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Halo Infinite heeft een nieuwe ontwikkelingsroutekaart die een heleboel nieuwe content onthult voor een game die sinds de lancering eind 2021 maar weinig updates heeft gehad.

Het eerste seizoen van de game content zal ongeveer zes maanden hebben geduurd wanneer het eindigt, en we weten nu wat er in de komende zes maanden zal komen, dankzij een blogpost van 343 Industries.

In de #HaloInfinite-update van deze maand bespreken we de prioriteiten van het team en geven we een eerste blik op wat je de rest van dit jaar kunt verwachten - inclusief nieuwe details over Campaign Co-Op en Forge.



Voor de fans van de serie is het interessant om te zien dat de langverwachte coöp-campagnemodus eind augustus uitkomt, bijna een jaar na de lancering van de campagne zelf. Het is geweldig dat het op komst is, maar dat is een enorme kloof voor wat eerder een kernmodus in Halo-games was.

Het zal ook alleen online co-op zijn bij de lancering - lokale split-screen is vermeld als een TBD release verderop in de lijn. Ook een bèta voor de creatieve modus Forge staat op de lijst, iets anders dat fans dolgraag willen proberen - het is gericht op september, op dit punt.

Maar voor het zover is, zijn er nieuwe multiplayer-maps om te verkennen en een Battle Pass om je een weg door te banen, net als in het eerste seizoen. Die zullen verschijnen wanneer het seizoen begint op 3 mei 2022.

Het is geweldig om te zien dat er nieuwe content komt voor Infinite om de uitstekende singleplayer-campagne aan te vullen, maar er is een groeiende golf van ontevredenheid in de spelerbase over het tempo van de levering - of dit helpt met dat zal duidelijker worden in de tijd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.