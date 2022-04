Thrustmaster lanceert een pro Xbox-controller voor kleinere handen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben de Eswap Pro-controller van Thrustmaster voor de Xbox gerangschikt als een echt solide keuze voor degenen die hun game-ervaring willen aanpassen - het is een controller waarmee je de sticklay-out volledig tijdens het gamen kunt aanpassen.

Thrustmaster heeft echter slim opgemerkt dat het een deel van de markt over het hoofd heeft gezien door de controller zijn vrij lompe standaardvorm te laten behouden, iets dat comfortabel is voor middelgrote tot grote handen, maar een strijd is voor mensen met kleinere grepen.

Eswap lanceert nu een nieuwe versie, de Eswap S Pro, met een heel eenvoudig uitgangspunt: het is een vergelijkbare controller met dezelfde voordelen, maar dan een beetje kleiner.

Dat betekent dat je nog steeds trigger-stops hebt voor snellere acties met knoppen en extra knoppen op de achterkant van de controller voor een meer reactief besturingsschema. Je kunt de sticks ook verwisselen door ze simpelweg uit hun houder te trekken en te vervangen.

Een handige truc, die het volgens Thrustmaster makkelijker maakt om jarenlang dezelfde controller te gebruiken, aangezien sticks zo vaak een storingspunt zijn (zoals de Joy-Cons van Nintendo en de Dualsense-controller van de PS5 hebben bewezen).

De controller is bekabeld en kost £109,99 / $129,99 / €129,99, waardoor het een middenklasse optie is als je een pro controller voor je Xbox console wilt. Hij wordt op 28 april gelanceerd.

squirrel_widget_6761447

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 20 April 2022

Geschreven door Max Freeman-Mills.