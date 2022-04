Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een Xbox Game Pass-gezinsabonnement zou dit jaar kunnen verschijnen.

Volgens Windows Central overweegt Microsoft al een tijdje een gezinsabonnement voor Xbox Game Pass . Nu wordt verwacht dat het in Redmond gevestigde bedrijf de optie in de "nabije toekomst" zal aankondigen. Microsoft is van plan om ook zijn Family Account-systeem te integreren, wat het gebruikt voor Microsoft 365 Family-abonnementen.

Er wordt aangenomen dat het nieuwe gezinsabonnement toegang biedt tot Xbox Game Pass voor maximaal vijf spelers. Het zal uiteindelijk goedkoper zijn dan betalen voor vijf afzonderlijke rekeningen. Maar de exacte prijs is nog niet bekend. Microsoft heeft naar verluidt de details van royalty's en vergoedingen moeten gladstrijken met externe uitgevers die hun inhoud in licentie geven via Xbox Game Pass-abonnementen.

Het is ook niet bekend of er aparte gezinsabonnementen komen voor Xbox Game Pass, PC Game Pass en de Ultimate-versie van de game-abonnementsservice van Microsoft. Microsoft biedt Xbox Game Pass of PC Game Pass aan voor $ 9,99 per maand. Deze hebben geen online multiplayer, maar Xbox Game Pass Ultimate bevat wel Game Pass voor console, pc, EA Play en online multiplayer voor $ 14,99.

Houd er rekening mee dat Sony onlangs nieuwePlayStation Plus-abonnementen heeft aangekondigd, die meerdere niveaus bevatten en beginnen bij $ 9,99 per maand.

Geschreven door Maggie Tillman.