Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft en Mojang hebben eindelijk ondersteuning voor aray tracing toegevoegd aan Minecraft Preview op Xbox Series X /S. Het lijkt echter voorlopig alleen beschikbaar voor een handvol spelers.

Xbox Insiders hebben sinds februari toegang tot Minecraft Preview op Xbox -consoles (het was al beschikbaar op iOS en Windows ). Het vervangt in feite het bètatestprogramma (hoewel het er momenteel naast loopt) en maakt het mogelijk om met nieuwe proeffuncties en instellingen te spelen.

De huidige Xbox-versie, die beschikbaar is voor alle Insiders, vermeldt zelfs ray tracing als een optie in de instellingen, maar is grijs weergegeven. Sommigen melden echter dat ze eindelijk toegang hebben gekregen, met de mogelijkheid om een pc-raytraced-wereld te importeren of een nieuwe wereld te starten met raytracing ingeschakeld.

Minecraft met raytracing op Xbox? De nieuwste Minecraft Preview is geoptimaliseerd voor Xbox Series S / X en biedt ondersteuning voor vroege raytracing pic.twitter.com/cqH0cuGbtS — Tom Warren (@tomwarren) 28 maart 2022

Ze melden ook dat de game nu wordt vermeld als geoptimaliseerd voor Xbox Series X/S voor hen, hoewel we dat hier bij Pocket-lint nog moeten zien.

Misschien is dit daarom een gefaseerde uitrol, tussen verschillende Xbox Insider-niveaus. Er is nog geen officieel woord, maar het is zeker slechts een kwestie van tijd.

Geschreven door Rik Henderson.