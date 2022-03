Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox werkt samen met schoenen- en kledingbedrijf Wolverine aan een speciale editie van laarzen waarmee je in de voetsporen van Master Chief treedt.

De Wolverine x Halo: The Master Chief-laarzen zijn ontworpen rond het pantser van een Spartaan, inclusief de insignes die in het Halo -universum worden gebruikt.

Ze zullen beschikbaar worden gemaakt in een zeer beperkte oplage van slechts 117 paar en op dinsdag 29 maart 2022 worden uitgebracht op de Wolverine-website . Ze kosten $ 225 en zijn verkrijgbaar bij 12 ET scherp. We verwachten dat ze uitverkocht raken, dus je moet er snel bij zijn.

Wolverine wordt meestal geassocieerd met zijn werklaarzen en het ontwerp van het Halo-paar is geïnspireerd op de Hellcat van de maker.

Andere producten zullen in de toekomst worden uitgebracht als onderdeel van de samenwerking, waaronder andere ontwerpen voor werkschoenen.

Xbox heeft de afgelopen tijd ook samengewerkt met andere schoenenmerken, waaronder Adidas , dat een verzameling verschillende sneakers heeft gemaakt op basis van de rijke geschiedenis van de consoles van Microsoft.

Helaas waren ook zij snel uitverkocht en konden veel fans geen paar kopen.

Hetzelfde geldt voor de op de Xbox Series X geïnspireerde minikoelkast , die sinds de release eind vorig jaar grotendeels uitverkocht was.

Geschreven door Rik Henderson.