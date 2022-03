Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een speciale, unieke Xbox Series S en een aantal controllers zijn gemaakt om het aanstaande vervolg op de Sonic the Hedgehog-film te promoten.

De aangepaste console en het paar harige controllers zijn ontworpen rond Sonic the Hedgehog 2, waarbij Sonic en Knuckles op de Xbox verschijnen en hun respectieve kleuren op elke gamepad.

Helaas kun je de unieke bundel niet kopen, maar Xbox organiseert een wedstrijd om deze te winnen.

Iedereen die een "Xbox Live-ondersteunde regio" is, inclusief de VS, Canada, Centraal-Europa en het VK, maakt een kans. Het enige wat je hoeft te doen is @xbox volgen op Twitter en het onderstaande promotiebericht retweeten met de hashtag #XboxSonic2Sweepstakes.

We hebben misschien een bril nodig omdat deze controllers er wazig uitzien.



Volg en RT met #XboxSonic2Sweepstakes en maak kans op een Sonic 2 Xbox Series S Custom Console en Controllers.



Leeftijd 18+. Eindigt 4/4/22. Regels: https://t.co/1HyrgKotoz pic.twitter.com/V7VjKYTwf8 — Xbox (@Xbox) 22 maart 2022

Je moet minimaal zeven dagen een volger van @xbox blijven en voor 20:00 uur PT 30 april 2022 (1:00 uur GMT 1 mei 2022) retweeten om kans te maken.

De film Sonic the Hedgehog 2 opent op 1 april in het VK en 8 april in de VS.

Geschreven door Rik Henderson.