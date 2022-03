Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er komt een nieuwe Perfect Dark aan, jaren nadat de franchise voor het laatst een inzending kreeg, en het lijkt erop dat we opnieuw in de schoenen zullen kruipen van superspion Joanna Dark.

Hoewel er nog geen concrete releasedatum is, zijn er nog steeds genoeg details over het spel en hoe het eruit zal zien, dus we hebben hier alle belangrijke informatie voor je verzameld.

De Perfect Dark-reboot werd eind 2020 aangekondigd tijdens de Game Awards, met een blitse trailer die een behoorlijk gedetailleerd beeld schetst van de wereld die het zal bezetten.

Het eindigt echter niet met een release-venster, dus we tasten nog steeds in het duister over wanneer we de game meer dan een jaar later kunnen verwachten. Op basis van het gebrek aan communicatie hierover zouden we echter zeggen dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat we het in 2022 zullen halen.

Industrie-analist Jeff Grubb zei onlangs dat hij verwacht dat de reboot in 2023 of 2024 zal uitkomen , en dat het op E3 2022 kan worden getoond, maar er is niet veel dat dat bevestigt.

Helaas heeft een recent rapport van VGC ook gewezen op een enorme hoeveelheid personeelsverloop bij het personeel dat aan Perfect Dark werkt, waardoor het niet klinkt alsof het project in slechte gezondheid verkeert, dus het is mogelijk dat het verder achter de verwachte tijdlijn ligt dan eerst aangenomen.

Iets waar we veel meer vertrouwen in hebben, is waar je Perfect Dark kunt spelen — het wordt ontwikkeld door The Initiative, onderdeel van Xbox Game Studios, en zal uitkomen voor Xbox Series X en S, naast een pc-release .

De game zal daarom vrijwel zeker ook debuteren op Xbox Game Pass (en PC Game Pass) wanneer deze wordt uitgebracht, dus abonnees van beide diensten zullen deze waarschijnlijk zonder extra kosten kunnen spelen.

Dat betekent dat je de game niet op PlayStation of Switch kunt spelen, niet verwonderlijk.

Uit wat er tot nu toe over de game is gezegd, kunnen we zien dat het een reboot is, in plaats van een vervolg op de bestaande Perfect Dark-games - je kunt zoveel horen in het ontwikkelaarsdagboek hieronder.

Het, in combinatie met die eerste trailer, schetst een wereld waarin een ecologische ramp zich heeft voltrokken en wordt geconfronteerd met een steeds groter wordende zakelijke macht, terwijl particuliere bedrijven stappen nemen om de controle te nemen over tegenmaatregelen tegen weerpatronen en gebeurtenissen.

Corruptie is duidelijk in het vizier en spelers zullen opnieuw de controle over Joanna Dark overnemen om een soort van samenzweringscomplot te ontdekken, en in de eerste trailer kun je een glimp opvangen van een soort biologisch laboratorium.

Het bevat planten die vraatzuchtig groeien zodra ze uit hun containers zijn gebroken, dus we vragen ons af of dit een belangrijk plotpunt zal zijn wanneer de game uitkomt, of meer bedoeld is als een scène-setter.

Je kunt er vrij zeker van zijn dat een deel van Perfect Dark's gameplay-aanbod een shooter zal zijn. De serie is tenslotte een van de meest iconische first-person shooter-franchises ooit, dus het zou ons verbazen als dat veel werd aangepast voor de reboot.

Afgezien daarvan weten we echter niet veel over wat het te bieden heeft, hoewel er een paar veilige weddenschappen zijn te sluiten. We kunnen ons voorstellen dat je genoeg gadgets hebt om te gebruiken, aangezien het spel tenslotte een spionagethema heeft en stealth waarschijnlijk een rol zal spelen totdat je gepakt wordt en met vuurwapens te maken krijgt.

Totdat we gameplay-beelden zien of meer concrete informatie uit The Initiative krijgen, moeten we wachten om zeker te zijn wat voor soort game je echt kunt verwachten.

