(Pocket-lint) - De State of Decay-serie was vanaf de eerste seconde misschien geen enorme AAA-franchise, maar het is stilletjes uitgegroeid tot een met een cult-aanhang, en dat succes is bevestigd door Microsoft die zijn ontwikkelaar Undead Labs in 2018 kocht.

Nu is er een derde game onderweg, en hoewel veel over de game nog niet bekend is, hebben we hier alle belangrijke details voor je verzameld.

Het enige echt concrete stukje openbare informatie over de volgende State of Decay kwam medio 2020, toen we de vooraf gerenderde trailer kregen die je hieronder kunt zien.

Het is een sfeervol en vrij kort stuk, maar het brengt de toon over waar de game waarschijnlijk naar streeft met een slimme inversie van wat je zou verwachten te zien tijdens het jagen.

De trailer eindigt niet met een releasevenster, dus we tasten helaas in het duister als het gaat om een verwachte releasedatum voor State of Decay 3.

Er is echter wat rumoer op dat vlak geweest, waarbij Phil Spencer in maart 2022 zei dat hij de game heeft uitgeprobeerd en enorm onder de indruk is van hoe het herhaalt op de vorige titel in de serie. Dat laat het klinken alsof we misschien niet te lang hoeven te wachten voordat er wat meer informatie verschijnt.

Waar we echter een beetje meer vertrouwen in kunnen hebben, is rond de platforms waarop het zal verschijnen. Aangezien de ontwikkelaar nu eigendom is van Microsoft Studios, kun je er bijna zeker van zijn dat het alleen op Xbox en pc zal verschijnen.

We verwachten ook dat de game Game Pass op de releasedatum zal bereiken, als een andere reden om je aan te melden voor de geweldige abonnementsservice van Microsoft.

Hoewel de enige trailer die we voor de game hebben volledig CGI is, helpt het ons niettemin om wat informatie te verzamelen over wat de game zou kunnen bevatten wanneer deze wordt uitgebracht.

Om te beginnen bevestigt het dat we ons opnieuw zullen moeten concentreren op overleven door op zoek te gaan naar voedsel en te jagen, terwijl het koude weer dat prominent aanwezig is, zou kunnen betekenen dat warmte en beschuttingsmechanismen het speelveld zouden kunnen betreden.

Het prominente (en enge) zombiefied hert in de trailer doet ons ook hopen dat er een grotere hoeveelheid dieren in het wild is om ons zorgen over te maken, zowel van de geïnfecteerde als van de normale soort.

Geschreven door Max Freeman-Mills.