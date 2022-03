Xbox Cloud Gaming krijgt "grote prestatieverbeteringen" op iOS

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft beweert "grote prestatieverbeteringen" te hebben geïntroduceerd in Xbox Cloud Gaming bij gebruik op iOS- en iPadOS-apparaten.

Apple iPhone- en iPad-gebruikers zouden nu een "soepelere en responsievere gameplay-ervaring" moeten ervaren.

Xbox bracht zijn Cloud Gaming-service in de zomer van vorig jaar voor het eerst naar iPhone en iPad. Vanwege de App Store-regels van Apple heeft het echter geen speciale applicatie (zoals op Android). In plaats daarvan kunnen gebruikers de honderden games spelen die beschikbaar zijn via de Safari-browser.

Het is hier dat compatibiliteitsverbeteringen lijken te zijn aangebracht.

"Bij Xbox Cloud Gaming luisteren we naar en waarderen we de feedback van spelers. Je vroeg om een betere iOS-ervaring en als gevolg daarvan hebben we belangrijke prestatieverbeteringen doorgevoerd voor alle ondersteunde iPhone- en iPad-apparaten", zei het Xbox-team in een Xbox Wire blogbericht .

U kunt de Safari-ervaring effectief zelf in een startpagina-app maken. Hoe je dat precies doet, leggen we je hier uit.

Xbox Cloud Gaming is inbegrepen bij het Xbox Game Pass Ultimate-lidmaatschap, dat ook Xbox Game Pass- games omvat om te downloaden en te installeren op Xbox-consoles, PC Game Pass- games, EA Play en Xbox Live Gold (vereist voor online spelen op de meeste games).

Geschreven door Rik Henderson.