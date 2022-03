Xbox Cloud Gaming om muis- en toetsenbordondersteuning te krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox Cloud Gaming is de afgelopen jaren met grote sprongen vooruitgegaan, waarbij het de mythische status die het geruchten Project xCloud erover kreeg, heeft verlaten en zijn plaats heeft ingenomen als een echte service die gemakkelijk toegankelijk is.

Het is sindsdien geüpgraded met betere prestaties, maar de volgende verandering zal een beetje anders zijn, in plaats daarvan wordt een nieuw type invoeroptie toegevoegd aan de service - muis- en toetsenbordondersteuning.

In een nieuwe Q&A met de Microsoft Flight Simulator-community, onthulde het team dat aan de voortdurende updates van die game werkte dat de invoerondersteuning zou komen, voordat duidelijk werd dat het iets was waar het Xbox Cloud Gaming-platformteam aan werkte.

Dat betekent dat er geen tijdlijn was over wanneer het zou kunnen aankomen, maar het is vrij dicht bij de bevestiging dat het project aan de gang is. Als je Flight Simulator als voorbeeld neemt, kun je het alleen spelen tijdens het streamen met een gamepad.

Gezien het aantal telefoons dat Bluetooth-verbindingen van toetsenbord en muis kan accepteren, en ook rekening houdend met minder krachtige laptops, zou het niet nodig hebben van een controller een grote stap kunnen zijn om opnieuw te verruimen hoe spelers verbinding kunnen maken met de cloud en kunnen spelen.

Er is geen tijdlijn over wanneer we kunnen verwachten dat de functie zal verdwijnen, zoals je zou verwachten gezien de onorthodoxe manier waarop het openbaar is geworden, dus we zullen waarschijnlijk moeten wachten op officieel woord van Xbox voordat we weten wanneer je het kunt proberen het voor jezelf uit.

Geschreven door Max Freeman-Mills.