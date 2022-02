Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de meest geliefde maar ondervertegenwoordigde games aller tijden zou eindelijk een tweede kans kunnen krijgen om te schitteren. GoldenEye 007 krijgt naar verluidt een HD-remaster en zou zelfs "binnen enkele weken" kunnen worden uitgebracht.

Meer dan één bron beweert dat Microsoft, de eigenaar van de oorspronkelijke ontwikkelaar Rare, een revivalversie wil uitbrengen, hoogstwaarschijnlijk op Xbox en pc. Het kan zelfs naar Nintendo Switch komen, aangezien sommige andere Xbox-exclusives die sprong in het recente verleden hebben gemaakt.

De GoldenEye 007 in kwestie wordt beschouwd als een remaster van de originele N64 - onverwoestbare Oddjob en al - niet de Reloaded , opnieuw gemaakte game die in 2010 op de Xbox 360 werd uitgebracht. Het kan zelfs zijn dat het zelfs de niet-uitgebrachte versie is die is gemaakt voor de 360 die online is uitgelekt afgelopen jaar.

Oorspronkelijk in opdracht van Microsoft, maar opgeschort nadat er opnieuw licentieproblemen opdoken, was de remaster compleet en goed speelbaar. Velen die het downloadden om op pc-emulators te spelen, waren buitengewoon complimenteus.

Nu, aangezien het dit jaar de 60e verjaardag van de James Bond-films is, is de gamegigant er misschien in geslaagd om deze keer een release te ondertekenen.

Jeff Grubb van Venture Beat denkt van wel: "Ik denk dat Microsoft degene zal zijn die dat als eerste zal aankondigen. Ik denk dat deze game waarschijnlijk vrij snel komt, ik denk de komende weken", zei hij op zijn online betaalmuur. toon GrubbSnax (zoals getranscribeerd door VGC ).

Geschreven door Rik Henderson.